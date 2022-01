(Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 180.426 idi Coronavirus in Italia (ieri 186.253) a fronte di 1.217.8380 tamponi effettuati su un totale di 154.869.351 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 308 i(ieri 360), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 140.856. Con quelli di oggi diventano 8.549.450 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 2.470.847 (+72.019), 2.450.800 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 18.370 di cui 1.677 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 5.937.747 con un incremento di 120.609 unità24 ore. La ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, gruppo Fs costretto a cancellare 180 treni regionali #trenitalia - ItaliaNotizie24 : Covid, 180.426 nuovi casi e 308 decessi nelle ultime 24 ore - ElVengadorDelF5 : RT @repubblica: Covid Italia, bollettino del 15 gennaio: 180.426 nuovi casi e 308 morti - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 180.426 nuovi casi e 308 decessi nelle ultime 24 ore - - Corriere : Il bollettino di oggi: 180.426 nuovi casi e 308 morti. Tasso al 14,8% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 180

Nelle ultime 24 ore sono stati.426 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 186.253 . I ...momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti...Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati.426 nuovi casi dia fronte di 1.217.830 tamponi effettuati (venerdì i contagi erano stati 186.253 con 1.132.309 test). Il tasso di positività si attesta al 14,8%, in calo rispetto al 16,4% ...Bollettino Covid 15 gennaio 2022. La situazione e i nuovi contagi in Italia Bollettino Covid Italia – Sono 180.426 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salu ...Covid, il bollettino di oggi 15 gennaio 2022: 180.426 casi e 308 morti, tasso di postività al 14,8%. SCARICA IL BOLLETTINO IN PDF I dati ...