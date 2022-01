Così ho contribuito alla nascita di Cinema Europa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 gennaio 2022) Sono da sempre un appassionato di. Al secondo anno di università, essendo un militante socialista, mi fu proposto dai capi della Federazione Giovanile (fra cui Matteo Matteotti ed Enrico Manca) di dar vita a un cineclub di ispirazione socialista, utilizzando una salatografica di cui la Federazione aveva la disponibilità, all’interno di una palazzina in via della Lungara, nei giardini dell’Accademia dei Lincei. Con i miei amici Cesare Giannotti e Luigi Fulci – visto che i maggiori registi italiani erano di area comunista – scegliemmo per il cineclub il nome di Aldo Vergano, il solo regista di una qualche notorietà dichiaratamente socialista che nel 1946 aveva realizzato uno dei primissimi film sulla Resistenza, Il sole sorge ancora. L’idea vincente, graziequale il nostro cineclub ebbe subito un notevole successo, fu ...