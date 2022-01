Cos'è il reato di "seditious conspiracy" imputato a una milizia americana che attaccò il Congresso (Di sabato 15 gennaio 2022) Giovedì i procuratori del dipartimento di Giustizia americano che indagano sull’irruzione al Congresso del 6 gennaio 2021 hanno incriminato undici membri di una milizia del reato di seditious conspiracy. Si tratta di un’incriminazione rara e grave e potremmo a un dipresso tradurla come: congiura con il fine di sedizione. C’è seditious conspiracy quando due o più persone negli Stati Uniti cospirano per “rovesciare, reprimere o distruggere con la forza” il governo americano, o per fargli guerra, o per opporsi con la forza e cercare di impedire l’esecuzione di qualsiasi legge. In caso di condanna la pena arriva fino ai venti anni di carcere. Si tratta di un’escalation significativa nelle indagini, che finora hanno portato all’arresto di più di settecento persone. Gli ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 gennaio 2022) Giovedì i procuratori del dipartimento di Giustizia americano che indagano sull’irruzione aldel 6 gennaio 2021 hanno incriminato undici membri di unadeldi. Si tratta di un’incriminazione rara e grave e potremmo a un dipresso tradurla come: congiura con il fine di sedizione. C’èquando due o più persone negli Stati Uniti cospirano per “rovesciare, reprimere o distruggere con la forza” il governo americano, o per fargli guerra, o per opporsi con la forza e cercare di impedire l’esecuzione di qualsiasi legge. In caso di condanna la pena arriva fino ai venti anni di carcere. Si tratta di un’escalation significativa nelle indagini, che finora hanno portato all’arresto di più di settecento persone. Gli ...

