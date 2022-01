Cortesie per gli ospiti, che fine ha fatto Roberto Ruspoli? (Di sabato 15 gennaio 2022) Roberto Ruspoli è stato un grande protagonista di Cortesie per gli ospiti. Da qualche hanno, però, si dedica ad altro. Ecco cosa fa oggi. Roberto Ruspoli (Instagram)Cortesia per gli ospiti rappresenta uno dei programmi più seguiti in assoluto. Il suo format contiene tutto quello che può interessare ai telespettatori. Si parla di cucina, di stile di arredamenti fino alla composizione della tavola. Oltre al fatto che ci sono due coppie che si sfidano senza esclusioni di colpi. I fattori che hanno portato al successo il programma sono tanti. Sicuramente anche le personalità dei giudici hanno fatto il loro. La ripartenza del programma ha visto già la mancanza di Diego Thomas. L’architetto ha lasciato il ... Leggi su chenews (Di sabato 15 gennaio 2022)è stato un grande protagonista diper gli. Da qualche hanno, però, si dedica ad altro. Ecco cosa fa oggi.(Instagram)Cortesia per glirappresenta uno dei programmi più seguiti in assoluto. Il suo format contiene tutto quello che può interessare ai telespettatori. Si parla di cucina, di stile di arredamenti fino alla composizione della tavola. Oltre alche ci sono due coppie che si sfidano senza esclusioni di colpi. Iri che hanno portato al successo il programma sono tanti. Sicuramente anche le personalità dei giudici hannoil loro. La ripartenza del programma ha visto già la mancanza di Diego Thomas. L’architetto ha lasciato il ...

Advertising

Jimmuzzu : @claudio8215 mi ricordo che tempo fa qua c’era un account carinissimo che si chiamava “cortesie per gli scopamici”.… - sarabrgrx : @taniacips magnifico, nome perfetto per presentare la portata a Cortesie per gli Ospiti - andreapaffetti1 : ma sono l’unico che trova cortesie per gli 0spiti un po’ imbarazzante? - emmadelreadahoe : A cortesie per gli ospiti due 'amiche' una di 50 anni e una di tipo 25 forza puoi dircelo che è la tua sugar mommy - aigroig7 : guardo cortesie per gli ospiti e penso a .... -