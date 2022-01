(Di sabato 15 gennaio 2022) () - Secondo il Gup, tramite quell'operato si è "assistito a un 'golpe' linguistico" con la parola "mafia diventata il luogo nominale nel quale confinare tutti gli eretici alla religione di, volta alla costruzione di un sistema di potere formalmente corale, ma sostanzialmente egocatrico" mentre la parola "era il santuario degli osservanti morigerati del pensiero di" per assicurarsi "ascesa sociale e occupazione di posti di potere". "La presunta attività di contrasto alla criminalità organizzata - scriveva ancora il Gup - tanto agitata dalla difesa di, si limitava all'azione di denuncia condotta da pochi elementi (tra i quali Cicero) che, con una sorta di involontario 'naif' comportamentale e senza raffinati filtri critici, si immergeva in azioni di ...

Advertising

TV7Benevento : Corruzione: chiesta riduzione pena per Montante, pg 'antimafia di facciata'/Adnkronos (3)... - Fa__Bonato : @La_manina__ @CottarelliCPI il perché dì tale indulgenza,si spiega velocemente -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione chiesta

Il Dubbio

... anche per il sostituto commissario Marco De Angelis è statala conferma della condanna di ... a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla, favoreggiamento, ...In primo grado la condanna a 14 anni perriduzione pena per il questore Grassi e la condanna per Di Simone E' alle battute finali il processo in corso davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta ai danni di Antonello ...(Adnkronos) - Secondo il Gup, tramite quell'operato si è "assistito a un 'golpe' linguistico" con la parola "mafia diventata il luogo nominale nel quale confinare tutti gli eretici alla religione di M ...Nel corso dell'udienza del processo d'Appello il Pg Giuseppe Lombardo ha chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi di reclusione per l'ex leader di Confindustria Sicilia ...