Coronavirus oggi In Italia altri 149 512 nuovi casi e 248?morti

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 60 su 100. Nota metodologica completa:… - sole24ore : #Coronavirus, in #Italia altri 149.512 nuovi casi e 248?morti - infoitinterno : Coronavirus, oggi 248 morti e 149.512 nuovi casi. Il bollettino con tutti i dati - PasqualeMarro : #Coronavirus Italia: i dati di oggi 16 gennaio 2022 - News24_it : Bollettino covid Italia, oggi 149.512 contagi e 248 morti per Coronavirus: i dati di domenica 16 gennaio -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Il Sole 24 ORE

...dell'emergenza sanitaria da. I nuovi casi sono l'1,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,8% e raggiungono quota 395.121 (68% dei casi totali)....Sono 927.846 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in ... E con i dati disi sono superati in Italia i 2,5 milioni di attualmente positivi. Secondo il ...Variante Omicron al 46% in Europa. Una tendenza in aumento dei decessi è stata registrata in 9 Paesi Lo riporta l’Ecdc, agenzia Ue con sede a Stoccolma, nel suo aggiornamento periodico sulla Covid-19… ...Roma - L'epidemia di Covid-19 segue andamenti diversi nelle 107 province italiane, 7 delle quali sono al picco e 28 lo hanno già raggiunto, mentre in 40 si registra una crescita frenata; in altre 13 ...