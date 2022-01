Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 gennaio: 186.253 nuovi casi, i morti sono 360 (Di sabato 15 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 186.253 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 184.615. Diminuiscono i tamponi effettuati: 1.132.309, contro i 1.181.179 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 16,4% (ieri era 15,6%). sono 360 i morti (compreso qualche riconteggio): è il numero più alto in questa quarta ondata. sono invece 11 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 14 gennaio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 gennaio 2022) Nelle ultime 24 orestati 186.253 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 184.615. Diminuiscono i tamponi effettuati: 1.132.309, contro i 1.181.179 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 16,4% (ieri era 15,6%).360 i(compreso qualche riconteggio): è il numero più alto in questa quarta ondata.invece 11 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 14(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Isparsi in tutte le ...

Advertising

The_Huge_ : @sentikiparla @prezy97 @renata_gili Si certo. Peccato che al 5 Ottobre erano purtroppo 15 i decessi sotto i 9 anni… - AlessioLT : @sentikiparla @GiacomoRz @renata_gili E questo solo in Italia. - sbkls79 : RT @AdrianaSpappa: +++Fakenews+++ ??????? #Bassetti: se non avessimo non-vaccinati, avremmo poco più di 150 persone in TI in Italia ??????? Fal… - Antonio_Caramia : RT @tonini_stef: ?? #15gennaio [?? ISS EpiCentro @istsupsan e @FBK_research] ?? 'Documento esteso, agg. nazionale????12/1” - filo_78 : RT @AdrianaSpappa: +++Fakenews+++ ??????? #Bassetti: se non avessimo non-vaccinati, avremmo poco più di 150 persone in TI in Italia ??????? Fal… -