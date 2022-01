Coronavirus | il report Iss | “Tasso di ricovero non vaccinati in intensiva è 26 | 7 ogni 100mila Lo 0 | 9 per chi ha fatto la dose booster”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ildiin terapiaper i nonè 26,7, mentre per chi ha completato il ciclo vaccinato con lasi ferma allo 0,9. Non solo: nei soggetticonaggiuntiva l’efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa è pari rispettivamente al 68,8% e al 98%. Sono condensati nell’ultimosettimanale dell’Istituto Superiore di Sanità i dati del monitoraggio sull’andamento della pandemia che fotografano l’impatto della vaccinazione sulla prevenzione di infezioni, ricoveri e decessi. “L’efficacia del vaccino (riduzione del rischio rispetto ai non) nel prevenire la diagnosi di infezione Sars-CoV-2 è pari ...

Il Sole 24 ORE

di Redazione Online Gli aggiornamenti sulla pandemia dadi sabato 15 gennaio Nel nostro Paese sono stati registrati 186.253 casi e 360 decessi ... quanti sono? Ilin tempo reale Tutti ...La sua proposta è dunque quella di continuare a diramare ildei contagi e dei ricoveri ...Il tasso di ricoverati per Covid in terapia intensiva è pari a 26,7 ogni 100mila per i non vaccinati e a 0,7 ogni 100mila per i vaccinati con ciclo completo più dose aggiuntiva/booster ...Nella fascia 60-69 sono il 7,57%, ovvero 571.430 non vaccinati. Tra i 70 e i 79 sono il 5,82% (350.342) mentre gli over 80 sono il 3,7% (169.459). E' quanto emerge dall'ultimo report del Governo Repor ...