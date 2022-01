Coronavirus, i dati – 180mila contagi in 24 ore: tasso di positività scende al 14,8%. Altre 308 vittime (Di sabato 15 gennaio 2022) Rimangono stabili oltre la soglia di 180mila i contagi giornalieri da Coronavirus registrati in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono per la precisione 180.426 le persone risultate positive ai test, contro le 186mila circa di ieri. Un calo che si registra a fronte di un numero maggiore di tamponi processati, 1,2 milioni, circa 100mila in più del giorno precedente. Dato, questo, che provoca quindi una diminuzione del tasso di positività dal 16,4% di ieri al 14,8%. Cala ma rimane sempre oltre la quota dei 300 il numero delle vittime giornaliere: nelle ultime 24 ore se ne sono contate 308. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Rimangono stabili oltre la soglia digiornalieri daregistrati in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono per la precisione 180.426 le persone risultate positive ai test, contro le 186mila circa di ieri. Un calo che si registra a fronte di un numero maggiore di tamponi processati, 1,2 milioni, circa 100mila in più del giorno precedente. Dato, questo, che provoca quindi una diminuzione deldidal 16,4% di ieri al 14,8%. Cala ma rimane sempre oltre la quota dei 300 il numero dellegiornaliere: nelle ultime 24 ore se ne sono contate 308. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

