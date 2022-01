Coronavirus | 308 morti e 180 426 contagi in un giorno Aumentano i ricoveri | tasso di positività al 14 | 8%

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il bollettino del 15 gennaio 2022 Idi, da quando è scoppiata la pandemia, hanno raggiunto la cifra complessiva di 8.549.450. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi riscontrati sono stati 180.426, mentre ieri, 14 gennaio, il dato era pari a 186.253. Per quanto riguarda i decessi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute del 15 gennaio segnala che sono morte altre 308 persone, meno delle 360 vittime registrate ilprecedente. In totale, da febbraio 2020 ad oggi, hanno perso la vita 140.856 persone a causa della Covid-19. La situazione negli ospedali Al momento, sono 2.470.847 i cittadini con un’infezione in corso. Di questi, 18.370 sono ricoverati con sintomi (ieri erano 18.019) e 1.677 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 1.679). Nelle ultime 24 ore, i nuovi ingressi ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 15 gennaio 2022 • Attualmente positivi: 2.470.847 • Deceduti: 140.856 (+308) • Dimessi/Guariti: 5.… - fattoquotidiano : Coronavirus, i dati – 180mila contagi in 24 ore: tasso di positività scende al 14,8%. Altre 308 vittime - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 gennaio: 180.426 nuovi casi, i morti sono 308

I decessi odierni sono(ieri sono stati 360), per un totale di 140.856 vittime da febbraio 2020 . Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 5.937.747 e 120.609 quelle che sono diventate ...Rimangono stabili oltre la soglia di 180mila i contagi giornalieri daregistrati in Italia. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, ...24 ore se ne sono contate. ...Le vittime sono invece 308 mentre ieri erano state 360 ... Ammontano a 1.217.830 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati ...Sono 180.426 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 186.253 di ieri, per un totale di 8.549.450 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 308 decessi, co ...