Coppa d’Africa: lesioni al cuore post Covid, nel Gabon si fermano Aubameyang, Lemina e Meyè (Di sabato 15 gennaio 2022) La commissione medica della Caf, la confederazione calcistica africana, ha fermato tre giocatori del Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina e Axel Meyè perché presentano lesioni cardiache in conseguenza del contagio da Covid-19. Lo riferisce SportMediaset. I tre non hanno potuto giocare contro il Ghana, nella seconda gara del Gruppo C della Coppa d’Africa (la prima, contro le Comore, l’avevano saltata proprio per il Covid). La Federazione Gabonese lo ha comunicato con una nota ufficiale poco prima dell’inizio della partita. Una doccia fredda per i calciatori ed il ct della Nazionale e l’ennesimo esempio degli effetti del Covid anche sugli atleti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022) La commissione medica della Caf, la confederazione calcistica africana, ha fermato tre giocatori del, Pierre-Emerick, Marioe Axelperché presentanocardiache in conseguenza del contagio da-19. Lo riferisce SportMediaset. I tre non hanno potuto giocare contro il Ghana, nella seconda gara del Gruppo C della(la prima, contro le Comore, l’avevano saltata proprio per il). La Federazioneese lo ha comunicato con una nota ufficiale poco prima dell’inizio della partita. Una doccia fredda per i calciatori ed il ct della Nazionale e l’ennesimo esempio degli effetti delanche sugli atleti. L'articolo ilNapolista.

