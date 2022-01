Coppa d’Africa: il Camerun accorcerà le giornate lavorative e scolastiche per riempire gli stadi (Di sabato 15 gennaio 2022) Il governo del Camerun ha trovato una soluzione per provare a riempire gli stadi che stanno ospitando la Coppa d’Africa 2022: ridurre le giornate lavorative e scolastiche. Il comunicato ufficiale del governo cita così: “Su istruzione del Presidente della Repubblica e del Primo Ministro, il governo informa la nazione che, durante i giorni della Coppa d’Africa Total Energies: le lezioni scolastiche inizieranno alle 7.30 e finiranno alle 13.00, la giornata lavorativa inizierà alle 7.30 e finirà alle 14.00? La misura è evidentemente sembrata necessaria alle istituzioni, dopo che in molti match, a prescindere dalle nazionali protagoniste, gli spalti erano rimasti quasi completamente deserti, fatta ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Il governo delha trovato una soluzione per provare agliche stanno ospitando la2022: ridurre le. Il comunicato ufficiale del governo cita così: “Su istruzione del Presidente della Repubblica e del Primo Ministro, il governo informa la nazione che, durante i giorni dellaTotal Energies: le lezioniinizieranno alle 7.30 e finiranno alle 13.00, la giornata lavorativa inizierà alle 7.30 e finirà alle 14.00? La misura è evidentemente sembrata necessaria alle istituzioni, dopo che in molti match, a prescindere dalle nazionali protagoniste, gli spalti erano rimasti quasi completamente deserti, fatta ...

