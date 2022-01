Coppa d’Africa 2022 | successi per Nigeria ed Egitto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 gennaio 2022) Laoffre spunti interessanti e diverse sorprese, sebbene il Gruppo D fino ad ora stia procedendo secondo pronostico. Idiedvanno sostanzialmente a centrare quella che era la previsione a bocce ferme. Ndidi e compagni vincono per 3-1 contro il Sudan con le reti di Chukwueze, Awoniyi e Simon, insieme alla rete della bandiera di Walieldin Khidir. La squadra è aritmeticamente qualificata al turnovo. Per l’servirà un ultimo punto, proprio contro il Sudan, per ottenere il pass in vista della fase finale. Il successo di oggi sulla Guinea-Bissau con la rete di Mohamed Salah ha però posto un tassello fondamentale per l’obiettivo finale. Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto – pagina ...