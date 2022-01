Coppa d’Africa 2022, Nigeria-Sudan 3-1: le Super Aquile divorano i Licaoni e volano agli ottavi (Di sabato 15 gennaio 2022) La Nigeria ha sconfitto il Sudan per 3-1 nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2022. Le Super Aquile hanno battuto nettamente i Licaoni allo Stadio Omnisport Roumdé Adjia di Garoua (Camerun), conquistando la seconda vittoria consecutiva (dopo quella per 1-0 contro l’Egitto) e l’annessa qualificazione agli ottavi di finale. Il Sudan rimane inchiodato a un punto e attende il risultato di Guinea Bissau-Egitto per sapere quali saranno le sue reali ambizioni. I ragazzi di coach Eguavoen sono passati in vantaggio al terzo minuto con Chukwueze, abile a calciare di prima intenzione su cross dalla destra di Moses. La Nigeria domina il campo e al 23? ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Laha sconfitto ilper 3-1 nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della. Lehanno battuto nettamente iallo Stadio Omnisport Roumdé Adjia di Garoua (Camerun), conquistando la seconda vittoria consecutiva (dopo quella per 1-0 contro l’Egitto) e l’annessa qualificazionedi finale. Ilrimane inchiodato a un punto e attende il risultato di Guinea Bissau-Egitto per sapere quali saranno le sue reali ambizioni. I ragazzi di coach Eguavoen sono passati in vantaggio al terzo minuto con Chukwueze, abile a calciare di prima intenzione su cross dalla destra di Moses. Ladomina il campo e al 23? ...

