Coppa d’Africa 2022: la Nigeria asfalta il Sudan 3-1 (Di sabato 15 gennaio 2022) Vittoria molto agevole e ampia della Nigeria nel suo secondo match in Coppa d’Africa 2022 contro il Sudan per 3-1. Dopo pochissimi secondi la Nigeria va subito in avanti col gol di Chukwueze, seguito poi sul finale dal Amoniyi. Appena iniziato il secondo tempo il gol del 3-0 è firmato da Simon. Khadir per il Sudan segna il gol della bandiera. Seconda vittoria della Nigeria che quindi vola direttamente al prossimo turno. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Il match inizia subito molto forte, con entrambe le selezioni che provano a far male. La gara si sblocca già al terzo minuto, Simon trova in area Chukwueze, che col sinistro insacca il gol del vantaggio. Al minuto 44? poi arriva il raddoppio firmato Taiwo Awoniyi, di testa da centro area. Si va a ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Vittoria molto agevole e ampia dellanel suo secondo match incontro ilper 3-1. Dopo pochissimi secondi lava subito in avanti col gol di Chukwueze, seguito poi sul finale dal Amoniyi. Appena iniziato il secondo tempo il gol del 3-0 è firmato da Simon. Khadir per ilsegna il gol della bandiera. Seconda vittoria dellache quindi vola direttamente al prossimo turno. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Il match inizia subito molto forte, con entrambe le selezioni che provano a far male. La gara si sblocca già al terzo minuto, Simon trova in area Chukwueze, che col sinistro insacca il gol del vantaggio. Al minuto 44? poi arriva il raddoppio firmato Taiwo Awoniyi, di testa da centro area. Si va a ...

Advertising

amnestyitalia : Salima Mukansanga ha fatto la storia: è la prima donna in assoluto ad arbitrare alla Coppa d'Africa ?? #AfricaCup… - sscnapoli : ?? @kkoulibaly26, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il cal… - Eurosport_IT : Nigeria bella anche senza Osimhen, 3-1 al Sudan e ottavi conquistati! ???? - tripalosky99 : @JulzOa Ho detto al minimo, azzerare è impossibile, ci sono fattori non controllabili. Poi se parli solo di Milan è… - JulzOa : @tripalosky99 Se Maignan si frantuma la mano, Kjaer e Tomori il ginocchio i preparatori per quanto sia scarsi non p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa d’Africa Coppa d'Africa 2021 - Il diario del day 6: dal cuore di Mhango alla rissa di Gabon-Ghana, passando per un super Marocco Eurosport IT