Coppa d’Africa 2022, Aubameyang e Lemina fermati dopo il Covid: hanno lesioni cardiache (Di sabato 15 gennaio 2022) Incredibile e preoccupante notizia dalla Coppa d’Africa, dove il Gabon ha annunciato di aver fermato a titolo precauzionale tre propri giocatori a pochi minuti dalla sfida con il Ghana. Si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina e Axel Meyè, che erano risultati positivi al Covid nelle scorse settimane: i tre giocatori sono stati fermati dalla commissione medica della CAF, la confederazione calcistica africana, che avrebbe individuato delle lesioni cardiache come conseguenze del virus. A comunicarlo la stessa federazione gabonese, che non avrà quindi a disposizione Aubameyang, Lemina e Meyè. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Incredibile e preoccupante notizia dalla, dove il Gabon ha annunciato di aver fermato a titolo precauzionale tre propri giocatori a pochi minuti dalla sfida con il Ghana. Si tratta di Pierre-Emerick, Marioe Axel Meyè, che erano risultati positivi alnelle scorse settimane: i tre giocatori sono statidalla commissione medica della CAF, la confederazione calcistica africana, che avrebbe individuato dellecome conseguenze del virus. A comunicarlo la stessa federazione gabonese, che non avrà quindi a disposizionee Meyè. SportFace.

