Conferenza stampa Andreazzoli: «Venezia squadra ostica. L’obiettivo è sempre questo» (Di sabato 15 gennaio 2022) Conferenza stampa Andreazzoli, il tecnico dell’Empoli analizza la gara di domani contro il Venezia. Le sue dichiarazioni In Conferenza stampa, Aurelio Andreazzoli ha così parlato in vista di Venezia–Empoli. SCONFITTA CON IL SASSUOLO – «Non è stato un risultato sfortunato ma meritato, non siamo stati capaci di contrapporci al Sassuolo e l’espulsione ha chiuso i giochi. In realtà abbiamo perso quella gara sotto ogni punto di vista. E’ una gara che vogliamo metterci alle spalle, capita di trovare chi gioca meglio di te ma passo dopo passo vogliamo migliorare ancora. Il Venezia è una squadra ostica, serve grande attenzione». SCONTRO SALVEZZA – «Io non abbandono il discorso salvezza, rimane il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022), il tecnico dell’Empoli analizza la gara di domani contro il. Le sue dichiarazioni In, Aurelioha così parlato in vista di–Empoli. SCONFITTA CON IL SASSUOLO – «Non è stato un risultato sfortunato ma meritato, non siamo stati capaci di contrapporci al Sassuolo e l’espulsione ha chiuso i giochi. In realtà abbiamo perso quella gara sotto ogni punto di vista. E’ una gara che vogliamo metterci alle spalle, capita di trovare chi gioca meglio di te ma passo dopo passo vogliamo migliorare ancora. Ilè una, serve grande attenzione». SCONTRO SALVEZZA – «Io non abbandono il discorso salvezza, rimane il ...

Advertising

juventusfc : ?? ?????????????? ?????????????? Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! ???????? su @JuventusTV ? - OfficialASRoma : ?? LIVE | La conferenza stampa di presentazione di Sergio Oliveira - juventusfc : ?? ?????? ????.???? ?? Mister Allegri, in conferenza stampa, presenta #JuveUdinese. LIVE, su @JuventusTV! ?? - CalcioNews24 : #Empoli, #Andreazzoli parla alla vigilia del match con il #Venezia ??? - Antipeppe : @Ettore16132251 @539th non esce... E non c'è nemmeno la conferenza stampa del doge -