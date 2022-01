Compie 12 anni il giorno prima dell’obbligo di super green pass: bloccato in Sicilia (Di sabato 15 gennaio 2022) Siracusa, 15 gen – Un’altra vittima del folle decreto che cancella i confini e confina gli italiani: un 12enne non vaccinato resta bloccato in Sicilia perché senza super green pass. Ha compiuto gli anni il giorno prima dell’entrata in vigore del decreto che impone l’obbligo di certificazione verde versione super per spostarsi in Sicilia e Sardegna. Ora il ragazzino non può tornare dalla madre nonostante il tampone negativo. Compie 12 anni il giorno prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di super green pass: bloccato in Sicilia perché senza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 15 gennaio 2022) Siracusa, 15 gen – Un’altra vittima del folle decreto che cancella i confini e confina gli italiani: un 12enne non vaccinato restainperché senza. Ha compiuto gliildell’entrata in vigore del decreto che impone l’obbligo di certificazione verde versioneper spostarsi ine Sardegna. Ora il ragazzino non può tornare dalla madre nonostante il tampone negativo.12ildell’entrata in vigorediinperché senza ...

