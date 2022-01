Clima, Di Maio “Componente fondamentale politica estera Italia” (Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Da oggi l'Italia ha il suo Inviato Speciale per il Clima: è Alessandro Modiano, diplomatico di lungo corso e già punto di riferimento al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in materia di contrasto al cambiamento Climatico, anche in ambito G7, G20 e OCSE”.Lo ha dichiarato in un post Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Una figura strategica – aggiunge – incaricata di seguire i negoziati internazionali e di rafforzare la presenza dell'Italia ai tavoli in cui si prendono decisioni di peso sulle tematiche ambientali. La nomina dell'Inviato Speciale per il Clima ci permette anche di allinearci ad altri Paesi, come gli Usa, che hanno già questo riferimento. Ringrazio il ministro Cingolani, con cui abbiamo condiviso questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Da oggi l'ha il suo Inviato Speciale per il: è Alessandro Modiano, diplomatico di lungo corso e già punto di riferimento al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in materia di contrasto al cambiamentotico, anche in ambito G7, G20 e OCSE”.Lo ha dichiarato in un post Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di. “Una figura strategica – aggiunge – incaricata di seguire i negoziati internazionali e di rafforzare la presenza dell'ai tavoli in cui si prendono decisioni di peso sulle tematiche ambientali. La nomina dell'Inviato Speciale per ilci permette anche di allinearci ad altri Paesi, come gli Usa, che hanno già questo riferimento. Ringrazio il ministro Cingolani, con cui abbiamo condiviso questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Clima Maio Alessandro Modiano nominato Inviato Speciale per il cambiamento climatico ... Luigi Di Maio, e del Ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. La decisione di dotarsi di un Inviato Speciale per il clima, si legge in una nota, deriva dal peso sempre maggiore ...

Draghi sfida i Grandi Elettori. E il Movimento commissaria Conte: sempre presenti alla decisioni i capigruppo Il clima è teso e non sarà facile trovare una sintesi. Tutto questo avrà inevitabilmente un peso ... Intanto Luigi di Maio tace. Ma lavora in silenzio ad una soluzione per il Quirinale, il governo e la ...

Quale destino spetta all’Italia, se Orcel preferisce sfidare il maccartismo a MPS? Vero o presunto che sia l'interesse di Unicredit per la russa Otkritie, la sola idea di puntare su un Paese a rischio di sanzioni Usa-Ue e uscita dal sistema Swift fa riflettere. Ben più dello spread ...

