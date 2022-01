Cittadella-Cosenza e Parma-Crotone posticipate: saltano tre gare di Serie B (Di sabato 15 gennaio 2022) Defezioni al ritorno in campo del campionato di Serie B, nel dettaglio sono state rinviate a data da destinarsi le partite Cittadella-Cosenza e Parma-Crotone. La conferma è arrivata direttamente con un comunicato ufficiale. “La Lega Serie B dopo aver preso atto delle comunicazioni emesse, e delle integrazioni richieste, dalle Aziende sanitarie locali di competenza relative ai casi di positività emersi in alcune squadre della Serie BKT, ha disposto il rinvio”. Non si giocherà nemmeno Vicenza-Alessandria, in programma nella giornata di domenica. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 gennaio 2022) Defezioni al ritorno in campo del campionato diB, nel dettaglio sono state rinviate a data da destinarsi le partite. La conferma è arrivata direttamente con un comunicato ufficiale. “La LegaB dopo aver preso atto delle comunicazioni emesse, e delle integrazioni richieste, dalle Aziende sanitarie locali di competenza relative ai casi di positività emersi in alcune squadre dellaBKT, ha disposto il rinvio”. Non si giocherà nemmeno Vicenza-Alessandria, in programma nella giornata di domenica. L'articolo CalcioWeb.

