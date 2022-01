(Di sabato 15 gennaio 2022) Laha fatto trapelare i programmi di tutti i propri corridori più rappresentativi per la prima parte della stagione 2022. La squadra belga non è in una situazione ideale per mantenere la propria licenza Worlde dovrà provare a incassare quanti più punti e vittorie possibile sin da subito. Simolto quindi sul velocista australiano. Il ”folletto” verrà infatti schierato sia alche alde, come già accaduto nel 2019 e nel 2021. Lo scorso anno, il suo ritiro dalla Corsa Rosa dopo aver vinto due tappe, fu oggetto di pensati critiche, perché apparso come studiato a tavolino e non derivato da un infortunio al ginocchio, come dichiarato. Polemiche a parte, il nativo ...

Advertising

zazoomblog : Ciclismo Caleb Ewan correrà Giro d’Italia e Tour de France. La Lotto Soudal punta forte sulle classiche -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Caleb

SpazioCiclismo

... ma non trascura le ruote veloci australiane come Michael Matthews eEwan. PERCORSO MONDIALI2022 PROVA IN LINEA ELITE MASCHILE... passando per Chris Froome, Geraint Thomas, Sonny Colbrelli, Peter Sagan , Elia Viviani, Philippe Gilbert eEwan. La giornata è stata organizzata come una festa del, con delle attività ...La Lotto Soudal ha fatto trapelare i programmi di tutti i propri corridori più rappresentativi per la prima parte della stagione 2022. La squadra belga non è in una situazione ideale per mantenere la ...El próximo 13 de febrero la Clásica de Almería celebrará su trigésimo quinta edición con un recorrido, como ya es tradicional, apto para el lucimiento de los mejores esprinters del pelotón internacion ...