Chiesta riduzione pena per Montante, Pg 'Antimafia di facciata' (Di sabato 15 gennaio 2022) Caltanissetta, 15 gen. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "In parziale riforma chiede la riduzione della pena da 14 anni a 11 anni e 4 mesi di carcere". Mancano pochi minuti alle 17.30, quando il sostituto procuratore generale Giuseppe Lombardo chiude la requisitoria fiume e chiede la riduzione della pena per Antonello Montante, l'ex Presidente degli industriali siciliani sotto processo, con il rito abbreviato, per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, favoreggiamento, rivelazione di segreto d'ufficio e accesso abusivo al sistema informatico. Una riduzione di quasi tre anni per l'ex potente icona dell'Antimafia, assente perché in quarantena ad Asti, dove ha l'obbligo di dimora. In aula ci sono i suoi legali, gli avvocati Giuseppe Panepinto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Caltanissetta, 15 gen. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "In parziale riforma chiede ladellada 14 anni a 11 anni e 4 mesi di carcere". Mancano pochi minuti alle 17.30, quando il sostituto procuratore generale Giuseppe Lombardo chiude la requisitoria fiume e chiede ladellaper Antonello, l'ex Presidente degli industriali siciliani sotto processo, con il rito abbreviato, per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, favoreggiamento, rivelazione di segreto d'ufficio e accesso abusivo al sistema informatico. Unadi quasi tre anni per l'ex potente icona dell', assente perché in quarantena ad Asti, dove ha l'obbligo di dimora. In aula ci sono i suoi legali, gli avvocati Giuseppe Panepinto ...

