Chelsea | tifosi contro Lukaku | «L’Inter ci ridia i soldi»

(Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo la prestazioneil Manchester City, idelhanno puntato il ditoci ha truffato. Rivogliamo i nostriindietro», «Chi ha consigliato aldi acquistare, ha fatto un grande casino». «Prova patetica». Sono solo alcuni dei commenti che idelhanno riservato a, protagonista di una rete sbagliatail Manchester City e di un’altra prova non sufficiente. L’avventura londinese dell’ex Inter prosegue dunque in un mare di difficoltà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Dopo la prestazione contro il Manchester City, idelhanno puntato il dito contro Lukaku "L'Inter ci ha truffato. Rivogliamo i nostri soldi indietro", "Chi ha consigliato aldi acquistare Lukaku, ha fatto un grande casino". "...'Voglio tornare all'Inter', ha detto Romelu, e idello hanno preso in parola. Tanti, dopo la sconfitta di oggi contro il City, lo attaccano sui social: 'Disastroso anche oggi', 'Ci ...Esplode nel Chelsea il caso Lukaku, il duro affondo dell'allenatore Tuchel e i tifosi ora reclamano apertamente: "Inter, ridacci i soldi".Continua il periodo poco felice di Romelu Lukaku al Chelsea. Dopo la lunga polemica dell'intervista rilasciata in cui dichiarava di non essere contento nei Blues e di voler tornare all' Inter, anche n ...