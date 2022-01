Che vuol dire “avversario”? Ricordi di una destra e una sinistra deliranti (Di sabato 15 gennaio 2022) In cinque muniti di spranghe che andavano contro uno studente di idee politiche opposte che stava uscendo di scuola a colpirlo senza mercede, a decine “compagni” e “camerati” che si avventavano gli uni contro gli altri ed era un miracolo che ogni volta non ci scappasse il morto, mischie furibonde in cui i coltelli saettavano come se piovesse, ragazzi di diciannove/vent’anni che si muovevano per le strade di Catania orgogliosi dell’indossare una divisa e come se stessero andando a una guerra. In questo caso “una guerra civile”, la più atroce di tutte. E anche se quella che ha scandito gli anni Sessanta e Settanta era una guerra civile psicotica, i cui riferimenti erano puramente illusori e deliranti, dato che “il fascismo” e “l’antifascismo” per come sono stati davvero storicamente non avevano alcuna corrispondenza con la società reale italiana per come stava crescendo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 gennaio 2022) In cinque muniti di spranghe che andavano contro uno studente di idee politiche opposte che stava uscendo di scuola a colpirlo senza mercede, a decine “compagni” e “camerati” che si avventavano gli uni contro gli altri ed era un miracolo che ogni volta non ci scappasse il morto, mischie furibonde in cui i coltelli saettavano come se piovesse, ragazzi di diciannove/vent’anni che si muovevano per le strade di Catania orgogliosi dell’indossare una divisa e come se stessero andando a una guerra. In questo caso “una guerra civile”, la più atroce di tutte. E anche se quella che ha scandito gli anni Sessanta e Settanta era una guerra civile psicotica, i cui riferimenti erano puramente illusori e, dato che “il fascismo” e “l’antifascismo” per come sono stati davvero storicamente non avevano alcuna corrispondenza con la società reale italiana per come stava crescendo ...

