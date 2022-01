Che fine ha fatto Massimo Ceccherini: età, altezza, peso, la moglie Elena, figli, cosa fa oggi (Di sabato 15 gennaio 2022) Tutti lo ricordiamo per essere stato, in tantissimi film, la spalla di Leonardo Pieraccioni. Massimo Ceccherini è l’attore toscano che con la sua verve simpatica e naturalmente comica ha fatto ridere in modo spensierato generazioni di noi, e le sue interpretazioni hanno reso iconiche molte delle pellicole a cui ha preso parte. Aveva iniziato la sua carriera nel mondo del cinema nel 1990 con il film Benvenuti in casa nostra, di Alessandro Benvenuti, ma la consacrazione agli occhi del pubblico è avvenuta nel 1994, quando al fianco di Paolo Villaggio ha recitato nel film Cari fottutissimi amici, diretto da Mario Monicelli. Quello che però ha reso Massimo Ceccherini l’attore che è poi diventato è stato il sodalizio con Leonardo Pieraccioni, anche lui attore toscano dalla comicità spontanea e genuina. E ... Leggi su tuttivip (Di sabato 15 gennaio 2022) Tutti lo ricordiamo per essere stato, in tantissimi film, la spalla di Leonardo Pieraccioni.è l’attore toscano che con la sua verve simpatica e naturalmente comica haridere in modo spensierato generazioni di noi, e le sue interpretazioni hanno reso iconiche molte delle pellicole a cui ha preso parte. Aveva iniziato la sua carriera nel mondo del cinema nel 1990 con il film Benvenuti in casa nostra, di Alessandro Benvenuti, ma la consacrazione agli occhi del pubblico è avvenuta nel 1994, quando al fianco di Paolo Villaggio ha recitato nel film Cari fottutissimi amici, diretto da Mario Monicelli. Quello che però ha resol’attore che è poi diventato è stato il sodalizio con Leonardo Pieraccioni, anche lui attore toscano dalla comicità spontanea e genuina. E ...

