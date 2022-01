C’è posta per te, Vivienne resta incinta e il padre la allontana: quello che accade lascia il pubblico senza parole (Di domenica 16 gennaio 2022) Sabato 15 gennaio 2022, la seconda puntata su Canale5 di C'è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi torna con ospiti della seconda puntata, l'attore turco Can Yaman e i giudici di Tu sì que vales. L'appuntamento è alle ore 21:20. La seconda storia della seconda puntata di C'è posta Per te segue le vicende di una figlia, Vivienne, che vuole riallacciare i rapporti con suo padre, dopo che lei è rimasta incinta prima del matrimonio, deludendo suo padre Emad. È venuta a C'è posta per te per cercare di riallacciare i rapporti, ma è difficile perché il padre è molto geloso: "Da dodici anni non riesco a vederti, a chiamarti. È da tanto che aspetto questo momento e ho fatto tanti tentativi, ma non è mai servito a nulla. So di averti ... Leggi su howtodofor (Di domenica 16 gennaio 2022) Sabato 15 gennaio 2022, la seconda puntata su Canale5 di C'èper te. Il programma condotto da Maria De Filippi torna con ospiti della seconda puntata, l'attore turco Can Yaman e i giudici di Tu sì que vales. L'appuntamento è alle ore 21:20. La seconda storia della seconda puntata di C'èPer te segue le vicende di una figlia,, che vuole riallacciare i rapporti con suo, dopo che lei è rimastaprima del matrimonio, deludendo suoEmad. È venuta a C'èper te per cercare di riallacciare i rapporti, ma è difficile perché ilè molto geloso: "Da dodici anni non riesco a vederti, a chiamarti. È da tanto che aspetto questo momento e ho fatto tanti tentativi, ma non è mai servito a nulla. So di averti ...

