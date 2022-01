C’è posta per te sbarca a Verissimo ma senza Alessia tradita dal marito con la cugina (Di sabato 15 gennaio 2022) A Verissimo approdano le storie di C’è posta per te. Dopo il grande successo della prima puntata del programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5, il rotocalco di Silvia Toffanin si avvia verso una piccola ma gradita rivoluzione. Si parte oggi con la storia di Fernando, Susanna e Giada, mentre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 15 gennaio 2022) Aapprodano le storie di C’èper te. Dopo il grande successo della prima puntata del programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5, il rotocalco di Silvia Toffanin si avvia verso una piccola ma gradita rivoluzione. Si parte oggi con la storia di Fernando, Susanna e Giada, mentre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : A Verissimo ci sarà uno spazio dedicato a C’è Posta Per Te, per scoprire come si sono evolute le storie più interes… - trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - BelenCodesido : RT @MariannaCardini: Buongiorno mondo ?? Dicono che l'attesa sia essa stessa parte del piacere...e noi oggi siamo in attesaaaaa ???? Oggi pome… - mioc4rdi0 : ALMENO STASERA C’È “C’È POSTA PER TE” - Alessan10545822 : @ashcoltami Pensa che c’è anche chi posta questa ?? -