C’è posta per Te, la storia di Veronica e Alessandro. La figlia chiude la busta: “Dovevi pensarci prima” (Di domenica 16 gennaio 2022) A C’è posta per Te, un padre ha chiuso la busta alla figlia. Emad non ha voluto ricostruire i rapporti con Vivienne dopo 12 anni e Maria De Filippi ha provato a fare da piacere. Ma, malgrado tutto, la busta è rimasta chiusa. Dopo di loro, un altro rapporto padre-figlia è stato raccontato nel fortunato programma televisivo. A C’è posta per Te è andata, quindi, in onda la storia di Veronica e Alessandro. Dopo la separazione di Alessandro con la moglie, i rapporti con la figlia sono diventati difficili e, per molti anni, il padre non ha più visto la figlia. Nel fortunato people show di Canale 5, Alessandro ha provato a ricucire i rapporti con Veronica. ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 gennaio 2022) A C’èper Te, un padre ha chiuso laalla. Emad non ha voluto ricostruire i rapporti con Vivienne dopo 12 anni e Maria De Filippi ha provato a fare da piacere. Ma, malgrado tutto, laè rimasta chiusa. Dopo di loro, un altro rapporto padre-è stato raccontato nel fortunato programma televisivo. A C’èper Te è andata, quindi, in onda ladi. Dopo la separazione dicon la moglie, i rapporti con lasono diventati difficili e, per molti anni, il padre non ha più visto la. Nel fortunato people show di Canale 5,ha provato a ricucire i rapporti con. ...

