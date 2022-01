C’è posta per te, Fernando e le figlie Susanna e Giada si sentono ancora? Ecco in che rapporti sono oggi (Di sabato 15 gennaio 2022) La storia di Fernando, Susanna e Giada Da oggi, sabato 15 gennaio, Verissimo si occupa anche delle storie raccontate a C’è posta per te. Il programma di Silvia Toffanin, infatti, raccoglierà le dichirazioni a caldo dei protagonisti e poi li inviterà in studio per raccontare cosa è successo dopo. Il people show di Maria De L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 15 gennaio 2022) La storia diDa, sabato 15 gennaio, Verissimo si occupa anche delle storie raccontate a C’èper te. Il programma di Silvia Toffanin, infatti, raccoglierà le dichirazioni a caldo dei protagonisti e poi li inviterà in studio per raccontare cosa è successo dopo. Il people show di Maria De L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #CePostaPerTe. Tra gli ospiti di #MariaDeFilippi l'attore turco… - trash_italiano : A Verissimo ci sarà uno spazio dedicato a C’è Posta Per Te, per scoprire come si sono evolute le storie più interes… - trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - LenkaProchzko15 : RT @MariannaCardini: Edizione 2020/2021/2022 di C'è Posta per te...Maria de Filippi ha voluto Can ospite...effetto Can Yaman ?? #CePostaPe… - deddymyall : RT @tuseilmioniente: stasera tutti a commentare c'è posta per te, vero? -