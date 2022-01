Catania, comunicato della società: “Nessuna opposizione alle cessioni dei calciatori” (Di sabato 15 gennaio 2022) comunicato ufficiale del Catania Calcio, che smentisce le voci dell'opposizione della società ad alcune cessioni Leggi su mediagol (Di sabato 15 gennaio 2022)ufficiale delCalcio, che smentisce le voci dell'ad alcune

Ultime Notizie dalla rete : Catania comunicato Catania, curatori smentiscono Pellegrino: 'Mai opposti alla cessione dei calciatori' Ecco il comunicato del Catania sulla vicenda. Con riferimento ad alcune interviste e articoli di recente pubblicazione, il collegio dei curatori fallimentari del Calcio Catania S.p. A. precisa di non ...

Unità dei cristiani: il 21 gennaio celebrazione ecumenica nella chiesa madre di Trecastagni ...Parola di Dio "alla presenza delle diverse sensibilità religiose che compongono il sopracitato Consiglio ecumenico delle Chiese di Catania". "La finalità precipua del Consiglio " spiega un comunicato ...

Catania, comunicato della società: “Nessuna opposizione alle cessioni dei calciatori” Mediagol.it UFFICIALE: Ceccarelli risolve il contratto col Catania “Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Tommaso Ceccarelli, che conclude così la sua esperienza in maglia rossazzurra”. E’ quanto si legge ...

Catania, risoluzione consensuale con Ceccarelli Lascia il Catania l'ala Tommaso Ceccarelli che da tempo aveva preso una decisione precisa non giocando dal derby contro il Palermo. Oggi ufficiale il divorzio con un comunicato: Il Calcio Catania rend ...

