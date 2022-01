Catalogo dei grandi romanzieri che si vorrebbero cancellare subito (Di sabato 15 gennaio 2022) Lo scrittore francese Patrice Jean nel suo romanzo “L’homme surnuméraire” immagina un editor disoccupato che trova lavoro presso una casa editrice che sta lanciando due collane: “Le Belle Lettere Egualitarie” e i “Romanzi senza Razzismo”. Clément, il nome del protagonista, ha il compito di “espungere da un’opera le parti che feriscono la dignità dell’uomo, il senso del progresso e la causa delle donne”. Clément riscrive i classici della letteratura allo scopo di liberarli da qualsiasi scoria. Se si è appena arrivati a censurare “The White Negro” di Norman Mailer (reo di aver pure accoltellato la moglie, Adele Morales) e a lasciarlo ristampare da una piccola casa editrice che ha accolto le memorie di appestati come Woody Allen, nessuno può sentirsi più al sicuro. Non Louis-Ferdinand Céline, Knut Hamsun, Gottfried Benn, Ernst Jünger e Wyndham Lewis. Ma degli altri. Dei ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 gennaio 2022) Lo scrittore francese Patrice Jean nel suo romanzo “L’homme surnuméraire” immagina un editor disoccupato che trova lavoro presso una casa editrice che sta lanciando due collane: “Le Belle Lettere Egualitarie” e i “Romanzi senza Razzismo”. Clément, il nome del protagonista, ha il compito di “espungere da un’opera le parti che feriscono la dignità dell’uomo, il senso del progresso e la causa delle donne”. Clément riscrive i classici della letteratura allo scopo di liberarli da qualsiasi scoria. Se si è appena arrivati a censurare “The White Negro” di Norman Mailer (reo di aver pure accoltellato la moglie, Adele Morales) e a lasciarlo ristampare da una piccola casa editrice che ha accolto le memorie di appestati come Woody Allen, nessuno può sentirsi più al sicuro. Non Louis-Ferdinand Céline, Knut Hamsun, Gottfried Benn, Ernst Jünger e Wyndham Lewis. Ma degli altri. Dei ...

