Caressa: “Bologna-Napoli, vi dico come finisce”, interviene Zazzaroni (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Napoli gioca con il Bologna fuori casa, Luciano Spalletti recupera Zielinski e Mario Rui ma la condizione generale non è eccellente. La squadra azzurra arriva da 120 minuti molto duri in Coppa Italia con la Fiorentina. Ancora fuori Insigne per infortunio, out anche Ospina che cede il posto a Meret tra i pali. Osimhen e Fabian Ruiz non sono ancora al top della forma ma ci saranno, soprattutto il nigeriano deve ritrovare la migliore forma fisica ed abituarsi a giocare con la maschera. Il Napoli ha comunque bisogno della vittoria a Bologna per rispondere alla Juventus che ha battuto l’Udinese. Caressa: il pronostico di Bologna-Napoli A Radio Deejay è intervenuto Fabio Caressa, giornalista di Sky che ha detto la sua sulla sfida ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilgioca con ilfuori casa, Luciano Spalletti recupera Zielinski e Mario Rui ma la condizione generale non è eccellente. La squadra azzurra arriva da 120 minuti molto duri in Coppa Italia con la Fiorentina. Ancora fuori Insigne per infortunio, out anche Ospina che cede il posto a Meret tra i pali. Osimhen e Fabian Ruiz non sono ancora al top della forma ma ci saranno, soprattutto il nigeriano deve ritrovare la migliore forma fisica ed abituarsi a giocare con la maschera. Ilha comunque bisogno della vittoria aper rispondere alla Juventus che ha battuto l’Udinese.: il pronostico diA Radio Deejay è intervenuto Fabio, giornalista di Sky che ha detto la sua sulla sfida ...

Advertising

napolipiucom : Caressa: 'Bologna-Napoli, vi dico come finisce', interviene Zazzaroni #BolognaNapoli #FabioCaressa #Sky… - ParliamoDiNews : Il pronostico di Caressa: `Ecco come finirà Bologna-Napoli`. Zazzaroni: `Io vedo un altro esito` #pronostico… - In_his_steps : Ma vaff........ - gilnar76 : Come finisce Bologna-#Napoli? Il pronostico a sorpresa di Fabio Caressa #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - MondoNapoli : I pronostici di Bologna- Napoli: i pareri opposti di Caressa e Zazzaroni - -