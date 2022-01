Caos procure, Palamara deposita ricorso a Corte europea diritti dell’uomo (Di sabato 15 gennaio 2022) I legali dell’ex consigliere del Csm Luca Palamara, a quanto apprende l’Adnkronos, hanno depositato il ricorso presso la Corte europea dei diritti dell’uomo contro la sua rimozione dall’ordine giudiziario. Nel ricorso si contesta “la violazione dei principi di imparzialità della sezione disciplinare del Csm che ha giudicato nonostante il dottor Camillo Davigo non potesse comporre quel collegio e nonostante l’esistenza di giudizi negativi già espressi sulla vicenda dell’hotel champagne”. Nel ricorso presentato a firma del professor Federico Tedeschini, del professor Roberto Rampioni, dell’avvocato Benedetto Buratti e dell’avvocato Ludovica Palla si lamenta in particolare la violazione dell’articolo 6 della Cedu nella misura in cui ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022) I legali dell’ex consigliere del Csm Luca, a quanto apprende l’Adnkronos, hannoto ilpresso ladeicontro la sua rimozione dall’ordine giudiziario. Nelsi contesta “la violazione dei principi di imparzialità della sezione disciplinare del Csm che ha giudicato nonostante il dottor Camillo Davigo non potesse comporre quel collegio e nonostante l’esistenza di giudizi negativi già espressi sulla vicenda dell’hotel champagne”. Nelpresentato a firma del professor Federico Tedeschini, del professor Roberto Rampioni, dell’avvocato Benedetto Buratti e dell’avvocato Ludovica Palla si lamenta in particolare la violazione dell’articolo 6 della Cedu nella misura in cui ...

