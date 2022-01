Campania in zona gialla dopo sette mesi, De Luca: «Adesso resistere 15 giorni» (Di sabato 15 gennaio 2022) dopo quasi sette mesi la Campania esce dalla zona bianca. E di ieri sera, infatti, l?ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che porterà da lunedì la Valle... Leggi su ilmattino (Di sabato 15 gennaio 2022)quasilaesce dallabianca. E di ieri sera, infatti, l?ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che porterà da lunedì la Valle...

