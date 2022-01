Campania, 19.788 positivi su 107.168 tamponi, il tasso scende al 18,46% (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo il passaggio della Campania in zona gialla, cominciano a calare i numeri dei nuovi contagi per quando riguarda il covid. Nelle ultime 24 ore sono infatti stati registrati 19.788 positivi, su 107.168 tamponi effettuati (11.789 al test antigenico e 7.999 al tampone molecolare). Il tasso dunque scende al 18,46%. Salgono invece gli ingressi in terapia intensiva che vede occupati 88 posti letto e quelli di degenza ordinaria che arrivano a quota 1.246. Sono 9 i decessi, 3 dei quali avvenuti in precedenza ma registrati ieri. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo il passaggio dellain zona gialla, cominciano a calare i numeri dei nuovi contagi per quando riguarda il covid. Nelle ultime 24 ore sono infatti stati registrati 19.788, su 107.168effettuati (11.789 al test antigenico e 7.999 al tampone molecolare). Ildunqueal 18,46%. Salgono invece gli ingressi in terapia intensiva che vede occupati 88 posti letto e quelli di degenza ordinaria che arrivano a quota 1.246. Sono 9 i decessi, 3 dei quali avvenuti in precedenza ma registrati ieri. L'articolo ilNapolista.

