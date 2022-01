Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa: ha firmato un triennale (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Napoli, dopo aver ingaggiato TUanzebe in prestito, ufficializza un rinnovo di contratto fino al 2025 di un calciatore azzurro. Dopo aver preso in prestito secco fino al termine della stagione Axel Tuanzebe, il Napoli non ha in mente di effettuare altri colpi in entrata. Resterà alla finestra valutando, di volta in volta, le possibili Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 15 gennaio 2022) Il, dopo aver ingaggiato TUanzebe in prestito, ufficializza un rinnovo di contratto fino al 2025 di un calciatore azzurro. Dopo aver preso in prestito secco fino al termine della stagione Axel Tuanzebe, ilnon ha in mente di effettuare altri colpi in entrata. Resterà alla finestra valutando, di volta in volta, le possibili Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli ha depositato il contratto di #Tuanzebe: il giocatore del @ManUtd rientra a Londra p… - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Il #Napoli resta vigile su Mathias #Olivera del @GetafeCF - DiMarzio : Adesso è ufficiale: Lorenzo #Insigne lascerà il @sscnapoli in estate, è un nuovo giocatore del @TorontoFC - fabioKing87 : RT @jolandafiore: • ?? ,??i???uiS ?? • …Non Si Molla Un ????… • #Dybala obiettivo Inter?? • #Scamacca Juve a Giugno • #Pellegri per il Toro… - Ftbnews24 : ?? #Calciomercato Napoli, Spalletti trema: sirene inglesi per un big #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL #Spalletti ??… -