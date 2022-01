Calciomercato Milan – Bremer, si intensificano i contatti con il Torino (Di sabato 15 gennaio 2022) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: l'infortunio di Tomori costringe a tornare sul mercato. La dirigenza ci prova per Bremer Leggi su pianetamilan (Di sabato 15 gennaio 2022) Le ultime news suldel: l'infortunio di Tomori costringe a tornare sul mercato. La dirigenza ci prova per

Advertising

cmdotcom : #Milan, ora il grande colpo in difesa: contatti per #Bremer e #Botman - DiMarzio : Il punto sul mercato del @acmilan dopo l'infortunio di #Tomori - cmdotcom : #Milan, conto alla rovescia per il riscatto di #Pellegri: la cifra del riscatto e la sinergia con il #Torino… - gab72boa : RT @MilanLiveIT: Il #ManchesterUnited apre al prestito di #Bailly! Il #Milan pensa all’accelerata… Come alternativa è sempre viva la pis… - MilanLiveIT : Il #ManchesterUnited apre al prestito di #Bailly! Il #Milan pensa all’accelerata… Come alternativa è sempre viva… -