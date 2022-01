Calciomercato Juventus, scoppia il caso Bentancur: la situazione degenera (Di sabato 15 gennaio 2022) La Juventus deve risolvere il caso Bentancur; il centrocampista uruguaiano è diventato un problema piuttosto serio per Allegri. Getty ImagesLa Juventus, anche in questo inizio di 2022, ha confermato gli stessi problemi di sempre; contro Napoli, Roma ed Inter è venuta fuori la mancanza di qualità del centrocampo bianconero. Il solo Locatelli (in gol nell’incredibile rimonta dell’Olimpico) non può bastare se si vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions League e fare un gran percorso a livello europeo. Allegri si aspettava molto di più dai giocatori presenti in rosa, in particolare da Bentancur; il centrocampista uruguaiano ha le qualità per essere un fattore determinante in questa Juventus ma la sua stagione, fino a questo momento, è decisamente ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 15 gennaio 2022) Ladeve risolvere il; il centrocampista uruguaiano è diventato un problema piuttosto serio per Allegri. Getty ImagesLa, anche in questo inizio di 2022, ha confermato gli stessi problemi di sempre; contro Napoli, Roma ed Inter è venuta fuori la mancanza di qualità del centrocampo bianconero. Il solo Locatelli (in gol nell’incredibile rimonta dell’Olimpico) non può bastare se si vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions League e fare un gran percorso a livello europeo. Allegri si aspettava molto di più dai giocatori presenti in rosa, in particolare da; il centrocampista uruguaiano ha le qualità per essere un fattore determinante in questama la sua stagione, fino a questo momento, è decisamente ...

Advertising

Gazzetta_it : Galeone: 'Juve da rifare. Dybala e Chiesa possono anche partire' #calciomercato - SkySport : Juve, rinnovi in stand-by: in attesa anche Dybala #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Juventus #Dybala - DiMarzio : #Calciomercato @juventusfc | L'@Arsenal insiste per #Arthur e i bianconeri guardano a #LoftusCheek del @ChelseaFC - PaoloBittaAlfa : RT @Gazzetta_it: Galeone: 'Juve da rifare. Dybala e Chiesa possono anche partire' #calciomercato - CalcioWeb : #Calciomercato, tutte le trattative che riguardano le squadre di #SerieA: valzer di attaccanti -