Calcio: Mourinho, 'Non credevo all'arrivo di Oliveira, questo mercato ci ha migliorato' (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Non ho mai pensato che fosse stato possibile prendere Oliveira a queste condizioni, conoscendo il nostro profilo di mercato e l'importanza di Sergio, che gioca in una squadra per vincere il campionato e l'Europa League... Non pensavo fosse possibile, quando Pinto me ne ha parlato ho detto subito di sì. Non perché è un regista o perché è un centrocampista in grado di migliorare l'organizzazione. No, è un giocatore di carattere e abbiamo bisogno di lui". Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho parlando del nuovo arrivato Sergio Oliveira. "Per la sua personalità e per come si comporta in campo pensavo fosse importante per noi. E' un giocatore multifunzionale, che sa giocare, che ha esperienza e ci migliora. A poco a poco miglioriamo la rosa e le opzioni, per noi questa finestra di ...

