Calcio femminile | Serie A 2022 | Milan a valanga sul Verona | vince anche la Roma

(Di sabato 15 gennaio 2022) Dodicesimo turno dellaA diche si è aperto quest’oggi con tre sfide molto interessanti, iniziando già dall’anticipo delle 12.30 traed Empoli, in cui le giallorosse si sono riprese temporaneamente il secondo posto in classifica. Sfida più complicata del previsto per le ragazze allenate da Alessandro Spugna, che al 39? sono passate in svantaggio a seguito della rete di Chante Domping, che ha costretto le capitoline ad inseguire per tutta la partita. All’84’ ecco il pareggio, siglato da Mina Schaathun, mentre all’ottavo minuto di recupero ci ha pensato Elena Linari a regalare tre punti pesantissimi. Tutto facile invece per il. Rossonere che contro ilhanno sbloccato il punteggio già al 12? con Valentina Bergamaschi, tornando ...

... dove vedere le partite in diretta tv e streaming 12.30 Sassuolo - Verona (Serie A) - DAZN, SKY SPORTe SKY SPORT (canale 251 satellite) Fiorentina - Sassuolo (Serie A) - TIMVISION ...Si gioca anche in Serie B con Pisa - Frosinone in primo piano oltre a tre partire di. Nel resto d'Europa in campo anche in Bundesliga e Ligue 1 mentre Spagna c'è la Copa de Rey . Per ...Le doriane hanno trovato immediatamente il vantaggio dopo quattro minuti grazie a un calcio di punizione dalla distanza realizzato da Giorgia Spinelli. L’ex difensore del Milan ha trovato un gran gol: ...Dodicesimo turno della Serie A di calcio femminile 2022 che si è aperto quest'oggi con tre sfide molto interessanti, iniziando già dall'anticipo delle 12.30 tra Roma ed Empoli, in cui le giallorosse s ...