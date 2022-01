Calcio | D' Aversa ' Il Torino ha sfruttato meglio le occasioni'

(Di sabato 15 gennaio 2022) "Avevamo tre partite in casa da sfruttare e non ci siamo riusciti" GENOVA - "Per cercare di portare a casa un risultato positivo contro ilbisogna andare con la determinazione giusta. Peccato ...

Avevamo tre partite in casa da sfruttare e non ci siamo riusciti", spiega D'che accenna anche ai problemi di formazione dovuti alle varie indisponibilità. "Dispiace non avere Ekdal e Fabio (...Tanto, troppo Toro per la formazione di D'. Frasi di gloria Alla fine festa grande nello spogliatoio granata. Ecco Praet , l'uomo decisivo. "Per me, da ex, giocare a Marassi è stata una bella ...Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha commentato la sconfitta rimediata contro il Torino ai microfoni di DAZN: “Per cercare di portare a casa punti contro il Toro serve la mentalità giusta. Pe ...Sampdoria-Torino 1-2, le parole di Roberto D'Aversa: "Rimbocchiamoci le maniche per uscire dalla zona pericolante" ...