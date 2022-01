Advertising

LazioNews_24 : Ultime Notizie Serie A: il piano della #Lega per i ristori, le parole di #Andreazzoli - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Andreazzoli 'Venezia ostico,ko Sassuolo episodio da dimenticare' - sportface2016 : #SerieA | #VeneziaEmpoli, le dichiarazioni del tecnico azzurro Aurelio #Andreazzoli - CalcioOggi : Venezia-Empoli, la conferenza stampa pre-partita di Andreazzoli - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Andreazzoli ringrazia Spalletti: “Senza di lui non sarei arrivato fin q… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Andreazzoli

Il tecnico dell' Empoli, Aurelio, alla vigilia del match contro il Venezia valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022 , ha parlato in conferenza stampa: 'Non è stato un risultato sfortunato ma meritato, ...La gara col Sassuolo ha mostrato alcuni aspetti da migliorare in casa azzurra manon si scompone. "Non è stato un risultato dettato dalla sfortuna ma meritato - ammette l'allenatore ...Mister Aurelio Andreazzoli ha le idee chiare su come affrontare il match. "Nella gara di andata ho fatto mea culpa - spiega il tecnico -, ma ora è difficile paragonare la gara di allora a quella ...Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato a Sportweek della sua squadra e del campionato: “Noi voglia giocarcela sempre, con tutti. E’ il nostro mantra, nella pancia dello stadio abbiamo a ...