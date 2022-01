Cagliari, trovato l’accordo per Aebischer: manca il sì del giocatore (Di sabato 15 gennaio 2022) trovato l’accordo con lo Young Boys per Aebischer. Ora la decisione spetta al giocatore Il Cagliari ha trovato l’accordo con lo Young Boys per Aebischer. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i rossoblù avrebbero offerto agli svizzeri un prestito oneroso. 500 mila euro fino a giugno e un riscatto fissato a 3,5 milioni. Le società sono d’accordo, manca soltanto il sì del giocatore. CONTINUA SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022)con lo Young Boys per. Ora la decisione spetta alIlhacon lo Young Boys per. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i rossoblù avrebbero offerto agli svizzeri un prestito oneroso. 500 mila euro fino a giugno e un riscatto fissato a 3,5 milioni. Le società sono d’accordo,soltanto il sì del. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

