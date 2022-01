Cagliari, quanti positivi al Covid: ecco di chi si tratta (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Cagliari ha comunicato la positività al Covid di diversi calciatori Ancora brutte notizie in casa Cagliari. Il club rossoblù attraverso il suo sito ufficiale ha reso nota la positività al Covid di 4 giocatori, tra cui Grassi. Il comunicato. «Il Cagliari Calcio comunica che i calciatori Simone Aresti, Raoul Bellanova, Matteo Lovato e Alberto Grassi sono risultati positivi al Covid-19: vaccinati, asintomatici, si trovano in isolamento. A questi si aggiunge la positività di Christian Oliva e di 5 calciatori della Primavera che comunque non sono entrati in contatto con il Gruppo Squadra e si trovano in isolamento.Il Club ha avviato le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie competenti. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Ilha comunicato latà aldi diversi calciatori Ancora brutte notizie in casa. Il club rossoblù attraverso il suo sito ufficiale ha reso nota latà aldi 4 giocatori, tra cui Grassi. Il comunicato. «IlCalcio comunica che i calciatori Simone Aresti, Raoul Bellanova, Matteo Lovato e Alberto Grassi sono risultatial-19: vaccinati, asintomatici, si trovano in isolamento. A questi si aggiunge latà di Christian Oliva e di 5 calciatori della Primavera che comunque non sono entrati in contatto con il Gruppo Squadra e si trovano in isolamento.Il Club ha avviato le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie competenti. ...

Advertising

s_gnoffo : @marcopiaiasj Per le anime purganti e le intenzioni di tutti quanti e le mie personali, che affido al Purgatorio e… - f0tt3s3g4 : RT @tempoweb: La Roma lancia la lotteria dei biglietti: sorteggio tra abbonati per Roma-Cagliari #asroma #seriea #iltempoquotidiano https:… - tempoweb : La Roma lancia la lotteria dei biglietti: sorteggio tra abbonati per Roma-Cagliari #asroma #seriea… - _lechatblanc : RT @OptaPaolo: 2/24 - Il Cagliari ha vinto le ultime due partite di campionato: tanti successi quanti nelle precedenti 24. Ritorno. #Cagli… - ArmandaGelsomin : RT @OptaPaolo: 2/24 - Il Cagliari ha vinto le ultime due partite di campionato: tanti successi quanti nelle precedenti 24. Ritorno. #Cagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari quanti Mourinho: 'Dopo il ko con la Juve alla Roma servirà coraggio' Sergio sapeva tanto di noi, e si è reso conto di quanti giovani ci siano, anche quelli di profilo ... Cagliari? Conosco Mazzarri, è una squadra competitiva, viene per un punto, ma chi viene per uno a ...

Bologna - Napoli: quanti recuperi per Mihajlovic, tornano in 5 Orsolini e Dominguez hanno accusato qualche problema nel finale di partita contro il Cagliari ma dovrebbero essere a disposizione per lunedì sera. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI ...

Cagliari, quanti positivi al Covid: ecco di chi si tratta Calcio News 24 Air Malta a rischio bancarotta, il collegamento con Cagliari potrebbe saltare Nuova crisi della compagnia di bandiera maltese. Quella con la Sardegna è considerata una delle tratte meno redditizie ...

Cagliari, il Brescia di Cellino si inserisce per Mancosu ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Mancosu della Spal è stato a più riprese accostato al Cagliari: sul centrocampista ci sarebbe l’interesse del Brescia Marco Mancosu è stato a lungo un o ...

Sergio sapeva tanto di noi, e si è reso conto digiovani ci siano, anche quelli di profilo ...? Conosco Mazzarri, è una squadra competitiva, viene per un punto, ma chi viene per uno a ...Orsolini e Dominguez hanno accusato qualche problema nel finale di partita contro ilma dovrebbero essere a disposizione per lunedì sera. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI ...Nuova crisi della compagnia di bandiera maltese. Quella con la Sardegna è considerata una delle tratte meno redditizie ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Mancosu della Spal è stato a più riprese accostato al Cagliari: sul centrocampista ci sarebbe l’interesse del Brescia Marco Mancosu è stato a lungo un o ...