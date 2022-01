Advertising

Gazzettino : Cade mentre prova la moto da cross: sedicenne muore sul colpo - stregalucee : ultimamente sono in quel silly goofy mood in cui potrebbero darmi la notizia peggiore del modo e fisserei il vuoto… - Izzy_GentleSoul : RT @dantonio_luca: '.. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che.. Appartengono anche a te, che da sempre sei… - AndreaSALIERI6 : RT @AndreaSALIERI6: Apre la porta di casa il vecchio Mentre sale le scale pensa ' chissà che ci sarà di buono stasera ' Poi si ricorda che… - matybrandiooc : Matilde cade dalla sedia mentre Stefania ed Elisabetta discutono -

Ultime Notizie dalla rete : Cade mentre

L'Eco di Bergamo

Ha perso il controllo della sua moto da cross finendo fuori strada: ragazzino di 16 anni muore nello schianto. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio a Castions di Strada in Friuli. Il ...Nel diciannovesimo turno di Serie B, vincono Brescia, Frosinone e Cremonese, rispettivamente contro Reggina, Pisa e Como.Cittadella - Cosenza e Parma - Crotone sono state rinviate causa Covid. In classifica generale adesso il Brescia si avvicina alla capolista Pisa: 37 punti contro i 38 dei toscani. Bel salto in ...Tragedia a Morsano di Strada, frazione del Comune di Castions di Strada, in provincia di Udine. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo essere caduto dalla moto su cui stava viaggiando. Il drammat ...CASTIONS - Ha perso il controllo della sua moto da cross finendo fuori strada: ragazzino di 16 anni muore nello schianto. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio a Castions di ...