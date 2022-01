Cacciari e la terza dose: l’ha fatta perché aveva paura. E ha ragione (Di sabato 15 gennaio 2022) In questi giorni ha fatto molto discutere la scelta del filosofo Maurizio Cacciari di fare la terza dose di vaccino. La discussione è nata dal fatto che l’ex sindaco di Venezia sia uno dei più aspri detrattori della politica sanitaria di contrasto al virus. In particolare i suoi anatemi, tutti in diretta tv, hanno avuto come obiettivo il green pass. Per questo è diventato negli ultimi mesi un beniamino dei no-vax e dei no green pass. Lui stesso ha creato anche una commissione, il Dupre, da dubbio e precauzione, che serve, come da sua definizione, a contro-informare i cittadini sul virus. Nei giorni scorsi ha però ricevuto la terza dose del vaccino creando sconcerto nella sua “comunità” di cui rappresenta un punto di riferimento. Sia dal punto di vista culturale che mediatico visto che figura in ... Leggi su optimagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) In questi giorni ha fatto molto discutere la scelta del filosofo Mauriziodi fare ladi vaccino. La discussione è nata dal fatto che l’ex sindaco di Venezia sia uno dei più aspri detrattori della politica sanitaria di contrasto al virus. In particolare i suoi anatemi, tutti in diretta tv, hanno avuto come obiettivo il green pass. Per questo è diventato negli ultimi mesi un beniamino dei no-vax e dei no green pass. Lui stesso ha creato anche una commissione, il Dupre, da dubbio e precauzione, che serve, come da sua definizione, a contro-informare i cittadini sul virus. Nei giorni scorsi ha però ricevuto ladel vaccino creando sconcerto nella sua “comunità” di cui rappresenta un punto di riferimento. Sia dal punto di vista culturale che mediatico visto che figura in ...

