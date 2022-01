Burkina Faso | focolaio di aviaria | morti 500 000 polli

Advertising

Almeno 500.000 polli sono morti o sono stati abbattuti in, dove a dicembre è stato rilevato un focolaio di influenza aviaria. Lo ha annunciato il ministro delle risorse animali ed ittiche Moussa Kaboré. "A fine dicembre 2021 abbiamo osservato un ...I rifugiati nei paesi del Sahel centrale,, Mali e Niger, sono ora 410.000; la maggior parte è fuggita dalle violenze in Mali, dove il conflitto è iniziato nel gennaio 2012. Un'ondata di ...Oscurata dai media, cancellata dall’agenda internazionale. Ma tragedia è. A darne conto è l’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.Almeno 500.000 polli sono morti o sono stati abbattuti in Burkina Faso, dove a dicembre è stato rilevato un focolaio di influenza aviaria. Lo ha annunciato il ministro delle risorse animali ed ittiche ...