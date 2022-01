Bufera Rai, Batosta Antonella Clerici. Sostituita dal famoso collega. Fan sotto choc, Ecco che succede (Di sabato 15 gennaio 2022) Flavio Insinna al lavoro per una puntata speciale de L’Eredità: i campioni si sfideranno sul Festival di Sanremo. E’ in arrivo una puntata speciale de L’Eredità: come ha annunciato stamani TvBlog, venerdì 28 gennaio Flavio Insinna sarà in prima serata con un appuntamento del suo seguitissimo quiz interamente dedicato al Festival di Sanremo. Nel corso della puntata speciale i campioni più bravi delle ultime edizioni dovranno rispondere a domande tutte riguardanti, appunto, la kermesse canora che Amadeus condurrà i primi di febbraio. La puntata speciale de L’Eredità dedicata a Sanremo occuperà, quindi, la collocazione del venerdì che lascerà scoperta The Voice Senior, la cui finale andrà in onda il 21. Flavio Insinna quindi sostituirà Antonella Clerici per una puntata serale L’Eredità, Flavio Insinna e l’appuntamento speciale in prima serata: come sarà ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 gennaio 2022) Flavio Insinna al lavoro per una puntata speciale de L’Eredità: i campioni si sfideranno sul Festival di Sanremo. E’ in arrivo una puntata speciale de L’Eredità: come ha annunciato stamani TvBlog, venerdì 28 gennaio Flavio Insinna sarà in prima serata con un appuntamento del suo seguitissimo quiz interamente dedicato al Festival di Sanremo. Nel corso della puntata speciale i campioni più bravi delle ultime edizioni dovranno rispondere a domande tutte riguardanti, appunto, la kermesse canora che Amadeus condurrà i primi di febbraio. La puntata speciale de L’Eredità dedicata a Sanremo occuperà, quindi, la collocazione del venerdì che lascerà scoperta The Voice Senior, la cui finale andrà in onda il 21. Flavio Insinna quindi sostituiràper una puntata serale L’Eredità, Flavio Insinna e l’appuntamento speciale in prima serata: come sarà ...

