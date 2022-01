Brucia il ricovero attrezzi: entra con l'estintore per spegnere l'incendo, Ivan trovato senza vita (Di sabato 15 gennaio 2022) Tragedia a Feltre nel bellunese: i vigili del fuoco sono intervenuti il 14 gennaio, alle 13 circa, per un incendio nella baracca annessa ad un'abitazione e adibita a deposito attrezzi a Farra di ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) Tragedia a Feltre nel bellunese: i vigili del fuoco sono intervenuti il 14 gennaio, alle 13 circa, per un incendio nella baracca annessa ad un'abitazione e adibita a depositoa Farra di ...

Brucia la caserma dei carabinieri di Tor di Quinto: distrutto uno degli alloggi. Accertamenti sulle cause Sorpreso dall'incendio, un giovane carabiniere si è salvato calandosi da una delle finestre del primo piano della camerata, riportando una contusione alla caviglia che gli è costata un ricovero all'...

