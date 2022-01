Bronzetti-Gracheva in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di sabato 15 gennaio 2022) Lucia Bronzetti esordirà agli Australian Open 2022 affrontando Varvara Gracheva. La tennista azzurra, dopo aver superato le qualificazioni, farà il suo debutto a livello slam. Il sorteggio non è stato particolarmente sfortunato, visto che ha pescato la russa Gracheva. Bronzetti non scenderà in campo con i favori del pronostico, ma potrà sicuramente far bene e giocarsi le sue carte. Nessun precedente tra le due, TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida tra Bronzetti e Gracheva si svolgerà in data lunedì 17 gennaio, con orario attualmente da definire: seguiranno aggiornamenti dettagliati. La ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Luciaesordirà agliaffrontando Varvara. La tennista azzurra, dopo aver superato le qualificazioni, farà il suo debutto a livello slam. Il sorteggio non è stato particolarmente sfortunato, visto che ha pescato la russanon scenderà in campo con i favori del pronostico, ma potrà sicuramente far bene e giocarsi le sue carte. Nessun precedente tra le due, TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida trasi svolgerà inlunedì 17 gennaio, conattualmente da definire: seguiranno aggiornamenti dettagliati. La ...

